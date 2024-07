Lange Wartezeiten und fehlendes Fachwissen Gladbachs Bahnhof hat den schlechtesten Kunden-Service der Region

Wer früher ein Zugticket kaufen wollte, musste sich dafür bei einem Verkaufsschalter anstellen. Dann kamen Fahrkartenautomaten hinzu – und inzwischen läuft vieles digital über Apps und Internetseiten. Vollständig ersetzen lässt sich der Vertrieb im Bahnhof aber nicht. Zum einen, weil immer wieder sehr spezifische Fragen zum Beispiel zu Abo-Modellen für Tickets oder aktuellen Streckensperrungen aufkommen, die im Zweifel keine App, sondern ein fachkundiger Mitarbeiter vor Ort schnell und verständlich beantworten kann – beziehungsweise können sollte. Zum anderen findet sich nicht jeder Fahrgast in der Onlinewelt zurecht. Der Verkehrsbund Rhein-Ruhr (VRR) hat nun in seinem „Qualitätsbericht SPNV 2023“ Vertriebsstellen in der Region bewertet. Der Servicepunkt im Gladbacher Hauptbahnhof belegt dabei, wie im Jahr zuvor, den letzten Platz in seiner Größenordnung.