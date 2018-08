Mönchengladbach: Kulturtipps für die Woche

Kultur : Tanzen, Treffen, Kaffeeklatsch

Das Café Köntges in der Altstadt ist ein kreativer Nachbarschafts-Treffpunkt. Es hat jeden Mittwoch und Samstag geöffnet. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Eine Auswahl an Ideen dazu, was man in Mönchengladbach in der nächsten Woche noch so tun kann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lea Hensen

Jeden Samstag und Mittwoch lädt das Café Köntges der Altstadt-Initiative von 16 bis 22 Uhr zum Kaffeeklatsch ein. Das ehrenamtlich geführte Café bietet in der Waldhausener Straße 16 einen Treffpunkt für kulturelle und künstlerische Projekte.

Im Projekt 42, Waldhausener Straße 40-42, gibt es heute ab 23 Uhr bei „Plan D“ Progressive House, Melodic Techno und Dub Techno, am Samstag Reggae und Dancehall bei „Bass Culture“. Am Dienstag, 14. August, geht es ab 20 Uhr weiter mit der „Experimental Night“: aktuelle, internationale Künstler aus dem Bereich der experimentellen Musik.

Im „Frau Manfred“, Aachener Straße 21-23, kann man heute Abend zur Trashparty „Besorg’s dir selbst“ einfach die eigenen Getränke mitbringen – Eiswürfel, Becher und Musik gibt es dort. Der Eintritt kostet 10 Euro, 8 Euro mit Zusage über Facebook. Am Samstag gibt es im „Frau Manfred“ Hip-Hop und Black Music.

Der Verein Kulturkram trifft sich heute Abend zur Mitgliederversammlung, bei der aktuelle und kommende Projekte besprochen werden. Wer sich neu einbringen möchte und die Arbeit des Vereins kennenlernen will, ist im Chapeau Kultur, Bahnhofsstraße 26, gerne gesehen. Am Samstag gibt es dort von 10 bis 15 Uhr einen Workshop von Robin Gleim zur zwischenmenschlichen Kommunikation: „Vom Monolog zum Dialog“. Anmeldung unter chapeaukultur@kulturkram.de. Am Samstagabend findet im Chapeau Kultur die erste Veranstaltung der Reihe „Länderabend“ statt: Von 17 bis 22 Uhr gibt es traditionelle Live Musik und Tee aus Afghanistan. Jeden Montag von 16 bis 18 Uhr findet im Chapeau Kultur das Welcome Café für Ur-Rheydter und Zugezogene aus fremden Länder statt. Getränke und Knabbereien sind kostenlos. Musiker, die sich gemeinsam ausprobieren wollen, sind am Mittwoch, 15. August, zur Jam Session von 19 bis 20 Uhr eingeladen. Eine PA-Anlage, Gitarre und Percussion werden gestellt, andere Instrumente sind gerne gesehen. Am Donnerstag, 16. August, veranstaltet Kulturkram im Chapeau einen Spieleabend von 19 bis 21 Uhr.