Insgesamt 30 Termine Das Kulturprogramm auf dem Rheydter Markt startet wieder

Das Kulturprogramm zur samstäglichen Marktzeit in Rheydt ist für alle Besucher immer ein ganz besonderes Highlight. Auch in diesem Jahr finden an insgesamt 30 Terminen von April bis Oktober verschiedene Darbietungen und Aktionen auf dem Wochenmarkt statt. Darunter verschiedenste musikalische Highlights, eine Portraitzeichnerin, Kinderschminken oder auch Clownerie. Für die Organisation der Events konnte die Stadt auch in diesem Jahr wieder den Kulturverein KaRhe e.V. gewinnen.