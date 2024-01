Kulturministerin verlieht Preis an Mönchengladbach Weshalb die Stadt für ihr Kulturkonzept ausgezeichnet wird

Kinder und Jugendliche in der Stadt für kulturelle Bildung zu begeistern, ist eine umfangreiche Aufgabe: Künstler und Einrichtungen müssen miteinander vernetzt und passende Ideen entwickelt werden, damit junge Mönchengladbacher das Angebot auch annehmen. Dass die Vitusstadt hier grundsätzlich auf einem guten Weg ist, unterstrich nun Ina Brandes (CDU), Ministerin für Kultur und Wissenschaft in Nordrhein-Westfalen. Sie übergab in der Zentralbibliothek den Landespreis „Kommunale Gesamtkonzepte für kulturelle Bildung“ an Oberbürgermeister Felix Heinrichs. Mit dem Preis sollen Städte und Kreise gefördert werden, die strukturelle Bedingungen für Kulturangebote schaffen, die sich an Kinder und Jugendliche richten. Er ist mit 15.000 Euro dotiert.