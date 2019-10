Kostenfreie Eintrittskarten : Kulturlöwen machen sich stark für Arme

Mönchengladbach „KulturZeit Mönchengladbach – Ein Geschenk aus Kultur und Zeit“ heißt das neue Projekt des Vereins. Bedürftige erhalten kostenfreie Tickets für kulturelle Angebote in der Stadt und – wenn gewünscht – auch die passende Begleitung.

Das Projekt richtet sich zum Beispiel an Leute, die sich aus finanziellen Gründen keine Eintrittskarten für Veranstaltungen leisten können, oder niemanden haben, mit dem sie diese besuchen können. Diese Menschen können sich bei den Kulturlöwen anmelden und kostenlos Karten bekommen. Partner des Projekts sind zum Beispiel die Kulturküche, die Stadtbibliothek und das Theater. Diese Institutionen stellen Karten für ihre Veranstaltungen zur Verfügung.

Der Verein Kulturlöwe Niederrhein engagiert sich unter dem Motto „Ich mache mich stark für Mönchengladbach!“ für kulturelle Teilhabe, Familien und kulturelle Begegnungen in der Stadt.

„Manchmal reicht es aber nicht, Leuten einfach nur eine Eintrittskarte anzubieten. Manche sind auch ein bisschen einsam und haben niemanden, mit dem sie zu Veranstaltungen gehen können. Deshalb bieten wir auch Begleitung an – man kann sich also quasi mit unseren Mitarbeitern verabreden“, erklärt Miriam Colonna, Geschäftsführerin vom Verein Kulturlöwe Niederrhein. Das Menschsein und Wohlfühlen stehe dabei immer an erster Stelle. Gäste würden deshalb auch mit Essen versorgt und könnten einfach die nette und freundschaftliche Atmosphäre genießen, sagt Colonna.