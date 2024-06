Bibliothek in Mönchengladbach Kulturausschuss verabschiedet Brigitte Behrendt

Brigitte Behrendt ist eine Institution in der Stadt. Seit 2004 leitet sie die Zentralbibliothek Mönchengladbach und hat in diesen 20 Jahren enormes zur Entwicklung der Bibliothek als „Möglichkeitsraum und Befähigungsagentur“, wie sie sagt, beigetragen. Sie hat die Sanierung der Zentralbibliothek federführend nicht nur begleitet, sondern vorangetrieben und mit vielen Impulsen zu dem gemacht, was sie heute ist. Jetzt nahm die Brigitte Behrendt zum letzten Mal am Kulturausschuss teil und wurde dort sehr herzlich verabschiedet, denn sie geht zum Ende des Monats in den Ruhestand.