Veranstaltung in Mönchengladbach Mehr als 500 Besucher genießen das Kuhlenfest

Die Veranstaltung funktioniert seit vielen Jahren so: Drei Sponsoren, dieses Mal waren es die Oettinger-Brauerei, die Sparkasse und die Volksbank, spendieren die Getränke, und die Besucher müssen nur ein aktuelles Mottoglas zum Preis von vier Euro erwerben. Das Kuhlenfest dauert aus einem bestimmten Grund exakt zwei Stunden, und keine Minute länger: Man möchte die Großzügigkeit der drei Sponsoren nicht über Gebühr strapazieren. Nun kann man aber auch in 120 Minuten so manches Bier trinken. Willi Schmitz weiß aber aus Erfahrung, dass kein Besucher aufrechten Ganges auf das Fest kommt und es zwei Stunden später stark alkoholisiert wieder verlässt.