Nach einem langen Arbeitsleben „Der Abschied wird mir schwer fallen“

Die Münsterbasilika und die alte Hauptpfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt, heute Citykirche, sind für Ricarda Hetzel die schönsten Gebäude, die Mönchengladbach zu bieten hat. Seit 33 Jahren ist sie Küsterin am Münster St. Vitus, aushilfsweise versah sie bereits frühere Dienste in der ehemaligen Hauptpfarrkirche. Am 14. Januar 2011 hatte Hetzel das Rentenalter erreicht. Doch sie hat ihre Dienste weiterhin versehen – über zwölf Jahre lang. Hetzel mag um ihren Einsatz kein Aufheben machen. Doch dann gesteht sie es doch ein: In den vielen Jahren ließ sie sich nur einmal durch einen Sturz und die anschließende Coronazeit ausbremsen. Ansonsten war sie immer zur Stelle. Am Sonntag, 14. Januar 2024, wird die Küsterin während des 11-Uhr-Gottesdienstes in der Münsterbasilika feierlich verabschiedet. „Irgendwann muss man gehen“, stellt die 77-Jährige pragmatisch fest.