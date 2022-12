Kinderbuch von Gladbacher Künstlerin Eine Zeitreise in Ur-Omas Kindheit

Herr Tyto ist eine, sagen wir, etwas ungewöhnliche Eule. Mit seinem speziellen Sprachwitz, mit dem Herr Tyto haarscharf jeden Reim umgeht, erzählt er vom Besuch der Kinder Rosa und Finn im Freilichtmuseum Kommern. Im Tante-Emma-Laden bekommen die Kinder Zauberbonbons, die sie in die Zeiten reisen lassen, aus denen die Häuser des Museums stammen. So erleben die beiden ein Stück Alltag aus einer Zeit vor ihrer Zeit. Meike Hahnraths erzählt die Geschichte von Rosa, Finn und Herrn Tyto in ihrem neuen Buch „Abenteuer im Freilichtmuseum – zum Schauen und Lauschen“.