Kuntszene in Mönchengladbach Künstlerförderung feiert ihr 25-jähriges Bestehen mit vielen Gästen

Soheyla B. Fahimi hat eine der vier Arbeiten der Sonderedition gestaltet. Ihr modifizierter Schuber ist von einer sitzenden Figur in Beschlag genommen worden. Das Weiß des gesichtslosen Wesens greifen handgeschriebene Wort auf: „Unity in Diversity“. Diese „Einheit in der Vielfalt“ steht stellvertretend für das reiche Spektrum an künstlerischen Techniken und bildnerischen Mitteln der an diesem Tag ausgestellten Arbeiten zahlreicher im Laufe der Jahre geförderten Künstlerinnen und Künstler. Soheyla B. Fahimi sagt: „Ich freue mich sehr über die Ehre, als eine von vier Künstlerinnen eine Arbeit zur Sonderedition beitragen zu dürfen.“