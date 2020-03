Künstler Thomas Hoffmann : Die Veränderbarkeit von Wahrnehmung

Der Mönchengladbacher Künstler Thomas Hoffmann. Foto: Jana Bauch. Foto: Bauch, Jana (jaba) und Krebs, An

Mönchengladbach Skulpturen und Installationen prägen Thomas Hoffmanns Werk. Den Künstler faszinieren transparente Materialien.

Von Angela Wilms-Adrians

Von rückwärtigem Licht geflutet entfalten Thomas Hoffmanns Objekte ihre Raumwirkung am eindringlichsten. Sie sind oft atmosphärisch anmutende Gebilde, die sich abhängig vom Blickwinkel des Betrachters zu verändern scheinen. „Mich faszinieren verschiedene Ebenen der Betrachtung, das Spiel von Realität und Auflösung, das sich über Bewegung ergibt. Es interessiert mich, wenn Dinge sichtbar erscheinen, aber in Wahrheit eine Illusion sind“, sagt Hoffmann. Licht, Transparenz und Schichtungen sind seine wesentlichen Themen – Folien, Glas und Wasser seine bevorzugten Werkstoffe. „Ich arbeite nicht spontan“, sagt der Künstler, der sich in Skizzen und technischen Zeichnungen seinen Themen annähert.

Hoffmann studierte erst Kunstgeschichte, setzte sich bei Praktika im Museum Schloss Rheydt mit der alten Webstuhltechnik auseinander, fand darüber zum Objekt Design und entwickelte Interesse an der Gestaltung von Bühnenbildern. „Die Ausbildung war sehr künstlerisch orientiert. Eins kam zum anderen, und irgendwann bin ich ganz bei der Kunst gelandet“, sagt Hoffmann. Der 1960 geborene Mönchengladbacher lebt und arbeitet in der Altstadt. Hier engagiert er sich im gemeinnützigen Verein der Altstadtinitiative für das Quartier. Während eines c/o-Kunstparcours bespielte er einen Raum im Köntges-Haus an der Waldhausener Straße mit Fotografien von Raummodellen, die über den Umgang mit Beleuchtung und Strukturen eine eigentümliche Sogwirkung entfalten.

Info Stationen des Künstlers Thomas Hoffmann Studium 1981 bis 1984 Studium der Kunst- und Baugeschichte an der RWTH Aachen. 1984 bis 1988 Studium Objektdesign an der Hochschule Niederrhein. Bühnenbildassistenz 1989-90 Arbeitsschwerpunkte Skulpturen, Installationen und Projekte.

Die Serie auf der Basis von Modellen ist charakteristisch für sein Anliegen, gängige Wahrnehmungsmuster zu durchbrechen: „Es macht mir besonders viel Spaß, in einen Raum hineinzuarbeiten, weil man dann eintauchen kann. Die Dimensionen sind mir wichtig.“ Grundsätzlich wünscht er, die so sichtbar entwickelte Vorstellung auch zu realisieren. Aber die endgültige Umsetzung bedeutet für ihn keine zwingende Notwendigkeit. Sind Projekte zeitlich befristet oder am Ende nicht finanzierbar, bleiben sie wenigstens über Zeichnung und Foto erhalten und so doch auf eine Art realistisch.

Dazu zählt das temporäre Unterfangen einer unter Wasser zugänglichen, gläsernen Kammer, die im großformatigen Foto fixiert ist. Die Momentaufnahme fängt nebelhaft und doch eindringlich Lichtreflexe im von Wasser umspielten Kubus ein. Beeindruckt von der Wasserkunst von Toledo reflektierte der Mönchengladbacher die im 16. Jahrhundert erbaute Anlage zur Wasserversorgung der Schmieden. In technischen Zeichnungen bereitete er eine darauf abgestimmte Installation von Scherengestängen vor, die entlang des begradigten Flusses Emscher den natürlichen Verlauf nachstellen sollte. Der Künstler nimmt es gelassen, dass das Projekt schließlich doch nicht umgesetzt wurde. Er leistet sich Freiräume, Ideen auch ohne kaufmännische Gewinnkalkulation auszuprobieren: „Ich finanziere meine Kunst über andere Dinge und sponsere mich selbst.“

Auf sich selbst bezogene Objekte baut er bevorzugt aus Folien über einfachen Holzkonstruktionen oder aus geschichteten Glasscheiben und -elementen zu durchscheinenden Gebilden. Es ist ihm ein Anliegen, in der Verwendung einfacher Materialien die ästhetische Qualität zu zeigen. Häufig bemalt Hoffmann gestaffelte Elemente partiell, so dass in der Gesamtwirkung die komplexe Räumlichkeit intensiviert ist.