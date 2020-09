Leerstehendes Hotel in Mönchengladbach : Künstler soll Bruchbude verhüllen

Das ehemalige City Hotel an der Langensgasse steht seit 15 Jahren leer und ist inzwischen arg heruntergekommen. Foto: Holger Hintzen

Mönchengladbach Das ehemalige Hotel an der Langensgasse soll hinter einer riesigen bemalten Plane verschwinden. Diese Idee propagiert Wolfgang Riehn von der Aktionsgemeinschaft Bahnhofstraße.

Eine Perle der Baukunst war das ehemalige Hotel an der Langensgasse in Rheydt wohl nie. Aber 15 Jahre Leerstand haben das vor sich hin rottende Gebäude in dieser Seitenstraße der Bahnhofstraße in eine Bruchbude verwandelt. Die soll demnächst wenigstens optisch verschwinden – sofern ein Plan verwirklicht werden kann, den Wolfgang Riehn von der Aktionsgemeinschaft Bahnhofstraße schildert: Der Künstler Gregor Wosik wolle eine Winterlandschaft auf eine 100 Quadratmeter große Plane malen, die die Fassade des ehemaligen Hotels ab November einhüllen soll.

Das Gebäude gehört der städtischen Entwicklungsgesellschaft EWMG, die bislang ohne Erfolg nach einem Käufer sucht. Der soll an dieser Stelle ein neues Gebäude errichten. Der Komplex Langensgasse 2 - 8 entstand in den Jahren 1911 und 1927. Im Zweiten Weltkrieg wurde er schwer beschädigt. 1949 und von 1952 bis 1962 wurde er teils wiederaufgebaut teils instand gesetzt. Das Haus ist so marode, dass die EWMG einem Erwerber den Abriss zur Auflage macht.

So lange aber kein Käufer gefunden ist, könnte eine Verpackung mit Kunst den Schandfleck kaschieren. „Eine Plane haben wir schon gekauft, und wir haben auch schon eine Halle, in der Gregor Wosik malen könnte“, sagt Wolfgang Riehn. Was jetzt noch fehle: grünes Licht von der Stadt für die Aktion. Einen ersten Fingerzeig hat Riehn nach eigenen Angaben schon erhalten: Die Aktion müsse unter Corona-Bedingungen machbar sein, etwa was die Zahl der Menschen angeht, die womöglich vor dem Groß-Kunstwerk stehen bleiben.