Auszeichnung für c/o-Künstler in Mönchengladbach Künstler Lars Wolter gewann Preis für Wandmalerei

Die Ausstellungstätigkeit des Künstlers Lars Wolter reicht allerdings über Mönchengladbach hinaus. Auch in den USA, in Großbritannien, in den Niederlanden, Düsseldorf, Köln und Berlin waren seine Werke schon ausgestellt. In seinen streng minimalistischen Arbeiten setzt sich Lars Wolter immer wieder neu mit Form, Farbe und Raum auseinander. Neben Skulpturen und Wandobjekten entstehen großformatige Wandmalereien. Lars Wolter verfolgt dabei klar und konsequent eine eigene, wiedererkennbare Formensprache und entwickelt diese immer weiter.