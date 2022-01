Kunstpreis wird wieder vergeben : Künstler können sich bei „City Artists 2022“ bewerben

Der Mönchengladbacher c/o-Künstler Klaus Schmitt hat den „CityARTists-Preis“ des NRW-Kultursekretariats im Jahr 2020 erhalten. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Neben Krefeld, Düsseldorf und Duisburg ist auch Mönchengladbach wieder eine der Mitgliedsstädte der „City Artists“. Interessierte Kunstschaffende müssen allerdings ein paar Voraussetzungen erfüllen.

Wer City-Artist in Mönchengladbach werden will, hat jetzt die Möglichkeit, sich zu bewerben: Das NRW Kultursekretariat (NRWKS) schreibt gemeinsam mit seinen Mitgliedsstädten für das Jahr 2022 zehn Preise im Sinne einer Förderung (Stipendium) für Bildende Künstler aus den Sparten Malerei, Skulptur, (Video-)Installation, zeitbasierte Medien und Fotografie in der Gesamthöhe von bis zu 50.000 Euro aus. Die Preisgelder werden als Stipendien vergeben und betragen 5000 Euro je Künstler und Mitgliedsstadt. Insgesamt werden bis zu zehn Künstler aus zehn Mitgliedsstädten ausgezeichnet.

Die Ausschreibung richtet sich an einzelne Künstler, die eine künstlerische Ausbildung, etwa Hochschule, Akademie, Meisterklasse, genossen haben und/oder eine Reihe von Ausstellungen in Museen, Kunsthallen, Kunstvereinen vorweisen können. Die Bewerber müssen zum Zeitpunkt der Bewerbung das 50. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in der Mitgliedsstadt haben, in der sie sich bewerben. Künstler, die sich in den Vorjahren beworben haben, sind herzlich eingeladen, sich erneut zu bewerben. Bisherige Preisträger können sich nicht erneut bewerben.

Eine lokale Jury wählt unter der Federführung des Kulturbüros der Stadt einen Künstler aus und schlägt sie oder ihn der zentralen Jury des NRWKS vor. Gültig sind ausschließlich digitale Bewerbungen, die per E-Mail eingehen. Die Bewerbung (maximal 12 Seiten und in einem PDF zusammengefasst) soll enthalten: einen künstlerischen Lebenslauf mit aussagekräftigen Angaben zur Ausbildung und zu Ausstellungen (maximal 2 Seiten) sowie Referenzen und Werkbeispiele. Internetverweise sind möglich, jedoch nicht maßgeblich.

Ergänzend zum Bewerbungs-PDF wird ein maximal zweiseitiges Anschreiben erwartet, in dem unter anderem die beabsichtigte Verwendung des Preisgeldes für ausschließlich künstlerische Zwecke dargelegt wird. In dem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass für die Jurys neben den Angaben zur Verwendung des Preisgeldes vor allem die Arbeiten des Künstlers maßgeblich sind. Sofern nicht anders verfügbar, kann dem Kulturbüro fristgerecht ergänzendes Material in analoger Form bereitgestellt werden.

Die Ausschreibungsfrist endet am 29. April 2022. Später eingehende Einreichungen können nicht berücksichtigt werden. Die Entscheidung der zentralen Jury wird spätestens bis zum 30. September 2022 bekannt gegeben. Künstler aus Mönchengladbach können ihre Bewerbungen per Mail an co-mg@moenchengladbach.de senden.

