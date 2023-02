Bäder in Mönchengladbach Kühleres Wasser und die Folgen

In die Bäder der NEW kommen derzeit weniger Badegäste als früher. Dies bestätigte ein Sprecher der NEW auf Anfrage unserer Redaktion. Demnach verzeichneten die Bäder seit Absenkung der Wassertemperaturen im Juli weniger Besucher. Allerdings sagte die NEW, dass die niedrigeren Zahlen nicht ausschließlich auf die kälteren Becken zurückzuführen seien. Man befinde sich dazu aktuell in Gesprächen mit anderen größeren Badbetreibern.