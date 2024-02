Feuer in Mönchengladbach Küchenbrand weitet sich rasant aus

Die Feuerwehr ist am Veilchendienstag gegen 13 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Pescher Straße gerufen worden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten sich die Bewohner bereits in Sicherheit bringen können. In ihrer Küche war ein Feuer ausgebrochen. Ein Trupp wurde unter Pressluftatmern zur Brandbekämpfung eingesetzt. Das Feuer wurde mit einem Strahl-Rohr unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Der Treppenraum wurde mit einem Hochleistungslüfter rauchfrei gehalten, während die Löscharbeiten stattfanden. Durch die schnelle Rauch- und Brandausbreitung ist die Wohnung unbewohnbar, teilte die Feuerwehr mit. Verletzt worden sei aber niemand.