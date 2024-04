Spende in Mönchengladbach Neue Küche für den Abenteuerspielplatz Römerbrunnen

Mönchengladbach · Der Lions Club Mönchengladbach spendete nicht nur mehrere Tausend Euro für den Kauf einer neuen Küche, sondern baute sie auch noch selbst auf. Was die jungen Besucher und Mitarbeiter in der Begegnungsstätte am Römerbrunnen darin nun vorhaben.

08.04.2024 , 05:10 Uhr

Der Lions Club spendete eine Küche für den Abenteuerspielplatz Römerbrunnen. Foto: Markus Rick (rick)

Von Daniela Giess