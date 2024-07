Kritik an Stadtverwaltung Mönchengladbach Rheindahlener drohen mit Zebrastreifen

Die selbst ernannte „radikale Rheindahlener Extremistenorganisation“ namens „Donn statt kalle“ (also „Tun statt reden“) lässt nicht locker. Nachdem sich die anonyme Vereinigung vor einigen Wochen bereits zu zwei ungewöhnlichen Aktionen in Rheindahlen-Mitte bekannt hat, kündigt sie in einem neuen Schreiben an Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD) weiteren zivilen Ungehorsam an.