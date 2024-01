Neujahrsempfang in Mönchengladbach Wo der Bezirk Ost floriert – und wo es noch hakt

Ob in Giesenkirchen oder Schelsen, ob in Volksgarten oder Lürrip, ob in Neuwerk oder Bettrath, der Stadtbezirk Ost sei für die Geehrten und die Menschen die Heimat. Dort leben, so Küppers, „Menschen, die ein großes Herz haben“. Aber er verschließe auch nicht die Augen vor den Sorgen und Nöten – beginnend bei den Grundschulen, bei denen es gelte, „herausfordernd am Ball zu bleiben“. Dazu nennt er Hardterbroich und Pesch ebenso wie die Brückenschule in Bettrath-Hoven oder den Schulhof der Grundschule Uedding. Es gebe einige städtebauliche Entwicklung, die er besonders betonen möchte, meinte Küppers: In der Seestadt seien 248 Wohnungen fertiggestellt. Auf dem Reme-Areal gingen die Abriss -und Entsorgungsarbeiten weiter. Für den Hardterbroicher Markt sei „endlich ein Investor gefunden“ und ein Baubeginn für das ersehnte Stadtteilzentrum 2024 gegeben.