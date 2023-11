Partnerstadt von Mönchengladbach OB Heinrichs kritisiert Verviers für „Ausgrenzung Israels“

Das „ZDF-Heutejournal“ hatte berichtet, Verviers habe bereits im Mai alle Beziehungen zu Israel per Stadtratsbeschluss gekappt. „Wir haben den Krieg Russlands gegen die Ukraine verurteilt, genauso wie die Situation der Uiguren in China und so weiter. So konnten wir zur Situation in den palästinensischen Gebieten nicht weiter schweigen“, sagt Malik Ben Achour, Stadtrat Verviers, in dem ZDF-Beitrag. Darin heißt es, Verviers habe indes gar keine Beziehungen zu Israel gehabt, der Boykott sei daher symbolisch und stehe beispielhaft für die Stimmung in Belgien.