Digitales System in Mönchengladbach Kritik an ticketloser Parkhaus-Technik am Minto

Wer sein Auto am Parkhaus an der Steinmetzstraße (Theatergalerie) abstellt, bekommt dort seit einigen Monaten kein Ticket mehr ausgehändigt. Stattdessen registriert ein System an der Einfahrt das Nummernschild des Fahrzeugs. Dessen Kennung muss am Kassenautomaten eingegeben und die Parkgebühr bezahlt werden. Im Anschluss öffnet sich die Schranke bei der Ausfahrt automatisch – zumindest in der Theorie.