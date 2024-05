Stellplätze in Mönchengladbach tiefergelegt Kritik an neuen Fahrradbügeln vor dem Hauptbahnhof

In den vergangenen Monaten hat sich der Platz vor dem Gladbacher Hauptbahnhof stark verändert: Der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) wird umgebaut, unter anderem sind die neuen Haltestellen nicht mehr parallel, sondern leicht diagonal zueinander angeordnet. Für Diskussionen sorgt aktuell aber ein kleinerer Bereich des Bauprojekts. Eine neue Abstellanlage für 50 Fahrräder steht vor dem Empfangsgebäude – und die sieht völlig anders aus als vergleichbare Vorrichtungen in der Stadt. Die Radbügel befinden sich in einer Kuhle, zwei Treppenstufen führen hinunter beziehungsweise hinauf.