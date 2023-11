„Wir hatten uns mehr erhofft“ So kritisch sehen Bürger die neuen Möbel im Rheindahlener Zentrum

Lange haben die Bürger in Rheindahlen warten müssen. Jetzt endlich ist sie da: die neue Ausstattung für die Beecker Straße. Mehrere Sitzbänke mit Hochbeeten sind aufgestellt, neue Mastleuchten, Mülleimer und Fahrradständer installiert worden. Eine „Erhöhung der Aufenthaltsqualität in der Fußgängerzone“ war das Ziel der Stadtverwaltung. Kostenpunkt: fast 200.000 Euro, die großteils gefördert werden. Auch für die Barrierefreiheit ist etwas gemacht worden. Dennoch bleibt das Ergebnis für viele ernüchternd. „Ganz ehrlich: Wir haben uns mehr erhofft, als die hier die Straßen aufgerissen haben“, sagt eine Frau mit Hund, die ihren Namen lieber nicht nennen möchte. Ähnliches berichten auch weitere Passanten in der Fußgängerzone auf Nachfrage, wie zufrieden sie mit den neuen Elementen sind.