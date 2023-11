Dringlichkeitsantrag in Mönchengladbach Stadtrat kritisiert Partnerstadt Verviers für Israel-Boykott

Der Antrag der Ampel-Kooperation aus SPD, Grünen und FDP gemeinsam mit der CDU positionierte sich „Gegen jeden Antisemitismus“ – so der Titel des Beschlussentwurfs, der im Kulturausschuss vorgelegt worden ist. Damit wendet sich der Stadtrat gegen die belgische Partnerstadt Verviers, die im Frühjahr einen „Israel-Boykott“ beschlossen hate. Oberbürgermeister Felix Heinrichs hatte dies bereits in einem Brief an die belgische Bürgermeisterin Muriel Targnion kritisiert. In dem Beschluss heißt es nun, der Rat der Stadt in Mönchengladbach distanziere sich vom Vorgehen der wallonischen Stadt Verviers, begrüße das Schreiben Heinrichs‘ und appelliere an die Partnerstadt, der Einladung zum Dialog mit der Jüdischen Gemeinde zu folgen. Städtepartnerschaften mit Israel sollten zudem unterstützt werden.