Verkehr in Mönchengladbach Deshalb gibt es Kritik an der geplanten Radspur

Der Platz auf den Straßen der Vitusstadt ist begrenzt. Gerade für Radfahrer kann es dabei im fließenden Verkehr schnell unübersichtlich und gefährlich werden. Deswegen will die Verwaltung an mehreren Punkten in der Stadt, beispielsweise durch die Einrichtung von Schutzstreifen, für mehr Sicherheit sorgen und damit die Attraktivität des Radverkehrs erhöhen. So zumindest das Ziel, das auch im Masterplan Nahmobilität der Stadt formuliert wurde. In der Praxis wird in vielen Bereichen um einen Kompromiss gerungen, der die Situation für Radfahrer verbessern soll, ohne den Autoverkehr zu sehr einzuschränken.