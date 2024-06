Neubau in Mönchengladbach Politik hält geplante Flüchtlingsunterkunft in Holt für zu teuer

Auf einem städtischen Grundstück an der Monschauer Straße, Ecke Hehner Straße soll eine Flüchtlingsunterkunft für bis zu 150 Personen errichtet werden. Damit will sich die Stadt auf Krisenzeiten vorbereiten und zudem dem absehbaren Wegfall anderer Einrichtungen begegnen. Doch bevor die Maßnahme umgesetzt werden kann, muss der Rat sie erst beschließen. Und bis dahin wird es viel Kritik an dem Vorhaben geben, wie die jüngste Sitzung der Bezirksvertretung (BV) West zeigte. Dort war der Plan für den Neubau erstmals öffentlich vorgestellt worden.