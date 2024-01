Barrierefreiheit angezweifelt Senioren kritisieren Neubau des Gladbacher Busbahnhofs

Der Platz vor dem Gladbacher Hauptbahnhof ist nicht mehr wiederzuerkennen. Seit Monaten wird hier gebaut und der neue Busbahnhof (ZOB) nimmt langsam Formen an. So stehen zum Beispiel die ersten Wartehäuschen, Haltestellen werden gepflastert. Mehr als 20 Millionen Euro kostet die Einrichtung des neuen Knotenpunkts für den öffentlichen Nahverkehr in Mönchengladbach. Insgesamt sollen 26 Haltestellen auf einer Fläche von rund 2700 Quadratmetern entstehen, die meisten davon um eine Mittelinsel herum. Bis die Bauarbeiten des neuen Busbahnhofs mit Bahnhofsvorplatz abgeschlossen sind, wird es noch einige Monate dauern. Doch bereits jetzt gibt es Kritik an der Gestaltung der Fläche.