Keine Qualitätsstandards für OGS „Das Land stiehlt sich aus der Verantwortung“

Landesmittel sind versprochen, weiteres Geld sollte es für die Kommunen geben, wenn das Gesetz in Kraft tritt, das Qualitätsstandards für Räume, Personal und Arbeitsweisen für den offenen Ganztag an Grundschulen setzt. Dass dieses jetzt erst einmal gestrichen ist, sorgt für viel Unmut in den Städten. Auch Mönchengladbachs Schuldezernentin Christiane Schüßler ist sauer: „Das Land stiehlt sich komplett aus der Verantwortung, überlässt den ganzen Ärger der kommunalen Ebene. Selbstverständlich werden wir seitens der Stadt weiter alles dran setzen, den Ausbau im Rahmen unserer Möglichkeiten – sowohl was die reine Anzahl an Plätzen angeht als auch in Bezug auf die Qualität – voranzutreiben und gehen dem auch bereits nach. Von der pädagogischen Grundhaltung, beste Bildung für alle Kinder zu ermöglichen, die wir als Kommune vertreten, sind wir damit auf Landesebene weit entfernt.“