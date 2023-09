Jubiläumsempfang in Mönchengladbach „Es gibt immer Krisensituationen in Schulen“

Wie wichtig psychologische Betreuung für und in Schulen ist, war in Mönchengladbach schon früh erkannt worden. Das war in den 1970er-Jahren. Die Amokläufe von Erfurt, Emsdetten und Winnenden gab es da noch nicht. Schon vor 50 Jahren wurde in der Stadt die Schulpsychologische Beratung eingerichtet, ein Angebot, das damals noch Schulpsychologischer Dienst genannt wurde und das es noch längst nicht in allen Kommunen gab.