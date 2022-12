Weihnachtliche Handwerkskunst Wo es noch originale Mönchengladbacher Krippenfiguren gibt

Mönchengladbach · Seit 70 Jahren gibt es die Harzfiguren nach eigenem Mönchengladbacher Design. Noch heute bietet Gisela Boost sie in den Originalformen an. Was das Besondere an den Figuren ist – und welche davon am häufigsten verloren geht.

14.12.2022, 05:10 Uhr

Krippenfiguren nach eigenem Design 12 Bilder Foto: Anna Kirsten

Von Anna Kirsten