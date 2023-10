Kultur in Mönchengladbach Spannende Krimilesung für wohnungslose Frauen

Der Erlös des Abends kommt der „Hilfe für wohnungslose Frauen in Mönchengladbach“ zugute, einem Projekt der Diakonie Mönchengladbach. Die Diakonie-Mitarbeiterinnen Brigitte Bloschak und Marlene Beckmann sagten zum Projekt, dass betroffene Frauen an bekannten Aufenthaltsstellen oder nach besonderen Vorfällen gezielt aufgesucht würden. Susanne Goga las aus ihrem Krimi „Schatten in der Friedrichstadt“ und dem Roman „Glasgow Girls“. Die ausgewählten Textpassagen mit selbstbestimmten Heldinnen gaben anschaulich Einblick in Gogas aufwendige Recherchearbeit für historische Themenschwerpunkte.