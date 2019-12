Programm für 2020 : Krimi-Dinner zu biblischen Themen

Mönchengladbach Das katholische Forum widmet sich in seinem neuen Programm auch den heiklen Themen wie Sexualität und Kirche sowie Antisemitismus. Bei Montagsgesprächen soll es um gesellschaftliche und kirchliche Herausforderungen gehen.

Im Bereich der Beruflichen Bildung bieten das Forum zwei Fachtagungen an: zur Autismus-Spektrum-Störung am 17. Januar und zum Thema „Smart & Co in der Kita? Ja - Nein - Vielleicht“ am 24. April.