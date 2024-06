Fachausschuss in Mönchengladbach Umbau zentraler Wickrather Kreuzung beschlossen

Die von Stadtverwaltung und Edeka erarbeitete Planung zum Umbau der Kreuzung Poststraße/ Trompeterallee sowie zur angepassten Verkehrsführung an der Trompeterallee ist politisch beschlossen. Und das ging am Ende erstaunlich schnell: Keine Wortmeldungen zum Thema, nur zum CDU-Antrag. Der fand allerdings keine Mehrheit im Ausschuss für Umwelt und Verkehr. Und so bleibt es bei dem leicht abgeänderten Vorhaben, das bereits Ende Mai Kostenpflichtiger Inhalt in der zuständigen Bezirksvertretung (BV) West abgesegnet wurde.