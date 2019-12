Aufgabe an Pfarrei übertragen : Kreuznachbarschaft Dahl nach 150 Jahren aufgelöst

Dahl Die Interessengemeinschaft hat den „Christus von Dahl“ an die katholische Pfarre St. Josef übertragen.

Die Kreuznachbarschaft Dahl ist als Nachbarschaftshilfe entstanden, die Angehörige im Sterbefall unterstützte. Vor zwei Jahren benannte sie sich in Interessengemeinschaft um, der Fokus sollte auf das Engagement für den Stadtteil Dahl gelegt werden. Benannt ist sie nach dem mehr als 150 Jahre alten „Christus von Dahl“-Kreuz, das heute an der Brunnenstraße steht.

Das verbliebene Vermögen der Kreuznachbarschaft von rund 5000 Euro wurde zweckgebunden an vier gemeinnützige Einrichtungen ausgeschüttet: an das in Dahl gelegene Städtische Altenheim St. Kamillus, das DRK Mönchengladbach für die Jugendarbeit, die Drogenberatung und die katholische Pfarrgemeinde St. Josef für die Beschaffung eines Kletterturms für den Kindergarten am Dahler Kirchweg. Mit diesen Beschlüssen endete die traditionsreiche Geschichte des Dahler Nachbarschaftsvereins.