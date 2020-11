Gastbeitrag von Frank Mund : „Die Zukunft liegt in der Vernetzung der Angebote“

„Die Zukunft liegt in der Vernetzung der Angebote“

Wie muss sich Mobilität in Mönchengladbach verändern? Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Der Kreishandwerksmeister Frank Mund schreibt über seine Ideen, wie Mobilität in Mönchengladbach künftig gestaltet werden soll – unter Berücksichtigung aller wichtiger Bedürfnisse.

Viele Rechengrößen dafür, wie sich Mönchengladbachs Mobilität in der Zukunft gestalten wird, stellt die Corona-Pandemie gerade auf den Kopf: Berufspendler bleiben im Homeoffice, Fahrgemeinschaften splitten sich auf, der öffentliche Nahverkehr ist mit den Abstandsregeln völlig überfordert und immer mehr Einkäufe werden über Lieferdienste abgewickelt. Was davon bleibt, wenn die Pandemie eines Tages überwunden ist? Respekt, wer schon heute eine Antwort darauf weiß.

Wir wissen, dass an jedem normalen Werktag rund 52.000 Menschen Mönchengladbach verlassen, um ihren Arbeitsplatz zu erreichen. Parallel dazu zieht es knapp 54.000 Einpendler zur Arbeit in unsere Stadt. Vor Ausbruch der Pandemie haben nach Erhebungen des ADAC 70 Prozent dieser Pendler einen Pkw genutzt. Ich denke nicht, dass sich der Anteil nach dem Ende der Pandemie wesentlich verändern wird. Hinzu kommt: Weder die Wohnorte der Auspendler noch die Arbeitsorte der Einpendler liegen nur in der Peripherie. Ein schleuniges Durchqueren der Stadt mit dem Auto wird daher weiterhin wichtig sein.