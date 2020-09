Wohnungsbau in Mönchengladbach : Kreisbau und GWSG unter einem Dach

Wohnungsbau in Mönchengladbach

Mönchengladbach Unter der gemeinsamen Marke Wohnbau sollen die Stadttöchter Kreisbau und GWSG künftig ihre Aktivitäten ausweiten. Der Zusammenschluss bedeutet keine vollständige Fusion. Dennoch entsteht damit einer der wichtigsten Akteure am Mönchengladbacher Wohnungsmarkt.

Die beiden städtischen Wohnungsbaugesellschaften Kreisbau und GWSG arbeiten jetzt unter einem gemeinsamen Dach enger zusammen. Die neue Marke dafür heißt Wohnbau und wurde am Mittwoch vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein Konstrukt, das den beiden eng miteinander verwobenen Stadttöchtern zu einem einheitlichen Auftritt am Markt verhelfen soll. Eine ganze Fusion ist das allerdings nicht, allein schon aus steuerlichen Gründen. Denn damit würde nicht nur ein großer Berg Grunderwerbsteuer anfallen. Es wären auch im günstigsten Fall in jedem Jahr 200.000 bis 300.000 Euro mehr Steuern zu zahlen. Abgesehen davon ist ein Zusammenschluss wegen der unterschiedlichen Gesellschaftsformen (AG und GmbH) ziemlich kompliziert.