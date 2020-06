Neubauten und Denkmalnutzung in Mönchengladbach : Kreisbau plant Wohnungen rund um frühere Schule

Neubauten und Denkmalnutzung in Mönchengladbach

Mönchengladbach Das Mönchengladbacher Büro „bolzen + mehring Architekten“ erhält den Zuschlag beim Wettbewerb für das Areal an der Friesenstraße. 40 Wohnungen sind geplant, die vorhandenen Baudenkmäler sollen die Neubauten prägen.

Auf einem ehemaligen Schulgrundstück an der Friesenstraße entstehen 40 frei finanzierte Wohnungen. Die städtische Kreisbau AG plant dort eine moderne Wohnanlage in Neubauten wie auch in den vorhandenen denkmalgeschützten Bauten. Das Areal soll ein Quartier mit hohem Wohlfühlcharakter und mehr Biodiversität werden.