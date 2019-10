Mönchengladbach, Krefeld und Venlo : Städte und Unis vernetzen sich

In der Textilakademie wurde an dem Projekt gearbeitet. Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners (l.) begrüßte die Gäste aus Krefeld und Venlo. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Es soll eine grenzüberschreitende Bildungsregion entstehen.

MOENCHENGLADBACH Deutsch, Niederländisch, Englisch – es ging international zu in den Gesprächen und Vorträgen in der Mönchengladbacher Textilakademie. Von „samenwerking tussen Krefeld, Mönchengladbach en Venlo“ war die Rede – Moderator Jan Oostenbrink, Intercultural Management / Crossborder cooperation, tätig in Münster und Groningen, sprang nahtlos vom Niederländischen ins Deutsche und umgekehrt. Passenderweise: Schließlich planen die Städte Krefeld, Mönchengladbach und Venlo sowie die Hochschule Niederrhein und die Fontys Hochschule in Venlo mit dem Projekt „euregio campus Limburg / Niederrhein“, die Region zu einer grenzüberschreitenden Bildungsregion zu machen.