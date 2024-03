Wilde Müllkippen in Mönchengladbach Täter entsorgen illegal krebserregende Stoffe

Innerhalb der vergangenen zwei Wochen sind vor allem um Rheindahlen an der B 57 sowie in Stadionnähe an der Lilienthalstraße vermehrt wilde Ablagerungen von Asbestplatten entdeckt worden. Die giftigen Asbestplatten an der Lilienthalstraße hatte ein Spaziergänger gefunden. Er vermutet, dass der Schadstoff dort in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar abgelagert wurde oder 24 Stunden später. Der Zeuge hatte umgehend die Mags informiert, die eine fachgerechte Entsorgung organisierte. Denn: Asbestfasern können sich auch in der Umgebungsluft befinden. Ohne Schutz nähern sollte man sich solchen Funden nicht, erst recht nicht anfassen.