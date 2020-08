Krankenhäuser in Mönchengladbach : Krankenhaus vernetzt sich digital mit Rettungsdienst

Mönchengladbach Die Mitarbeiter der Notaufnahme im Neuwerker Krankenhaus sollen ab sofort schneller über eintreffende Notfallpatienten informiert sein. Zu diesem Zweck hat sich das Krankenhaus digital mit dem Rettungsdienst in der Stadt vernetzt.

„Die Kolleginnen und Kollegen in der Notaufnahme können sich jetzt direkt und ausschließlich auf den Patienten konzentrieren, ohne sich noch administrativen Aufgaben widmen zu müssen, denn diese sind schon erledigt“, schildert Thorsten Reith, Leiter der Zentralen Notaufnahme, in einer Mitteilung des Krankenhauses den Nutzen dieses Schrittes.

Das Rettungsdienstpersonal kann nach Angaben des Krankenhauses über ein Tablet aus dem Rettungswagen heraus wichtige Patientendaten wie Blutdruck, EKG und Sauerstoffsättigung und sogar Fotos von Unfallstellen in das digitale Verwaltungssystem des Krankenhauses übertragen. Dort werde sofort eine digitale Patientenakte erzeugt, die von Ärzten und Pflegepersonal einsehbar sei. „Alles, was bislang schriftlich erst in der Notaufnahme persönlich an den Arzt übergeben und vom Personal der Ambulanz digital ins System eingegeben werden musste, ist jetzt direkt bei Ankunft verfügbar – noch bevor der Patient die Notaufnahme erreicht“, so Geschäftsführer Sebastian Baum. Die Angaben des Notarztes seien außerdem eindeutig lesbar, weil getippt.