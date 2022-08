Auszeichnung in Mönchengladbach : Neuwerker Krankenhaus als Top-Klinik eingestuft

Mönchengladbach Auch die Disziplin Hernienchirurgie der Abteilung von Chefarzt Professor Frank A. Granderath ist jetzt ausgezeichnet worden. Das Neuwerker Krankenhaus ist damit zweifach prämiert worden.

Das Magazin „Stern“ hat das Krankenhaus Neuwerk in seinem Sonderheft „Gute Kliniken für mich“ zweifach ausgezeichnet: als Top-Klinik in Nordrhein-Westfalen und als einziges Haus in Mönchengladbach in der Disziplin Hernienchirurgie.