Krankenhaus Neuwerk in Mönchengladbach : Neues Mikroskop gibt drei Operateuren gleichzeitig Einblick

Mönchengladbach Das Krankenhaus Neuwerk hat gut 200.000 Euro in die OP-Technik investiert. Ein neu angeschafftes Gerät liefert sehr scharfe Bilder aus dem Körper eines Patienten – für gleich drei Ärzte.

Bei der neuen Errungenschaft, dem OP-Mikroskop, an dem gleich drei Operateure zeitgleich einen Blick durch die Okulare werfen können, gerät Weidle ins Schwärmen. Die Anschaffungskosten von 200.000 Euro seien gerechtfertigt, meint er. Der Blick ist nicht nur gestochen scharf, er stellt sich auch in bis zu 40-facher Vergrößerung dar. Da wird aus der kleinsten menschlichen Faser ein Faden, an dem krankhafte Veränderungen viel deutlicher zu erkennen sind.

Gemeinsam mit Dr. André Bitter, Leiter der Sektion Wirbelsäulenchirurgie, hat Weidle die ersten Erfahrungen mit dem Gerät gesammelt. „Das neue Mikroskop erleichtert uns die Arbeit und nützt dem Patienten, weil wir einen noch schärferen Blick auf den Krankheitsherd oder den Verletzungsort haben.“ Auch das Pflegepersonal profitiert von den auf einen Bildschirm übertragenen Aufnahmen in Echtzeit. „Wir können schneller reagieren, wenn wir sehen, was der Operateure gerade macht“, erklärt Schwester Jennifer Hard. Man weiß, was als Nächstes zu tun ist, bevor es eine Anweisung des Arztes gibt. Auch diese Schnelligkeit dient letztendlich dem Wohle des Patienten, der von der „Live-Übertragung“ seiner Operation allerdings von allen Beteiligten am wenigsten mitbekommt.