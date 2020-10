Krankenhäuser in Mönchengladbach : Krankenhaus Neuwerk erweitert Zentrum für stark übergewichtige Patienten

Krankenhäuser in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Behandlung schließt auch eine Beratung in Ernährungsfragen und Verhaltenstherapie ein. Gut 1.000 Betroffene suchen jährlich Rat.

Die Zeiten sind vorbei, als fettleibige Patienten bei einer medizinischen Untersuchung auf die Wäschewaage gestellt oder ins MRT einer Zooklinik gebracht wurden. Spätestens seit Adipositas als möglicherweise sogar lebensbedrohende Krankheit anerkannt ist, beschäftigten sich Kliniken intensiv mit der Behandlung der Fettleibigkeit, die nach der Berechnung des Body-Maß-Indexes (BMI) bei einem Index von 31 beginnt und ab einem BMI von 41 als starke Adipositas gewertet wird. Das Krankenhaus Neuwerk hat schon 2009 ein Adipositas -Zentrum eingerichtet. Jetzt hat dieses Zentrum sich in neuen Räumen mit einem erweiterten Team neu aufgestellt. „In dieser Form wird es wohl weit und breit einzigartig sein“, meint Prof. Frank Granderath, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie.

Das Zentrum ist in umgebauten Räumen der ehemaligen Krankenpflegeschule mit Zugang vom Neuwerker Markt untergebracht. Rund 1000 adipöse Patienten werden jährlich in Neuwerk behandelt. Der Andrang in den ersten Wochen seit Eröffnung des Zentrums lässt erwarten, dass die Zahl steigen wird.