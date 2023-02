Sanierung in Mönchengladbach Bethesda beugt Stromausfall und hohen Energiekosten vor

Die Maßnahmen im Einzelnen: Die alten Hybridbrenner der Heizungsanlagen hatten jeweils eine Grundlast, also eine stets benötigte Wärmemenge von 1000 Kilowatt. Nach dem Umbau von Hybrid- auf einen Gasbrenner wird nun einer der beiden Kessel mit einer Grundlast von lediglich 560 Kilowatt betrieben. Außerdem wurde ein Pufferspeicher installiert. So könnten die Ein- und Ausschaltzeiten des Heizkessels minimiert werden, die Temperaturschwankungen im Vorlauf der Heizkreise blieben dabei konstant. Die Hydraulik des Heizungsnetzes, das ist die Wasserverteilung im Heizungsnetz, wurde nach Feldschen verbessert und durch den Einsatz von Hocheffizienz-Pumpen und neuen Wärmetauschern weiter optimiert. Im zweiten Schritt wurde die Trinkwarmwasseranlage erneuert. Die Anlage bestand aus einem 4000 Liter Speicherladesystem, das auf ein sogenanntes Durchflussladesystem umgerüstet wurde. Dieses System funktioniere vom Prinzip her wie ein Durchlauferhitzer zu Hause, nur ohne Strom: „Dadurch wurde die Anlage nicht nur energetisch optimiert, sondern auch die Hygiene im Trinkwassernetz verbessert“, erklärt Feldschen. Auch die Gebäudeleittechnik wurde erneuert. Sie dient in erster Linie zur Überwachung und Steuerung der verschiedenen automatisierten Systeme im Krankenhaus. Dazu zählen Heizungs-, Kälteerzeugungs- und Lüftungssysteme. Die Gebäudeleittechnik erfasse die laufenden Prozessdaten und bilde diese auf dem PC oder in der Technikzentrale auf einem Monitorsystem ab, sagt Feldschen: „Die Daten zeigen langfristig den Nutzen der Gebäudeleittechnik in Bezug auf das Energiemanagement und die daraus resultierenden Möglichkeiten der Energieeinsparung.“