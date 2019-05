Gesundheitstag am 25. Mai : Das Frauenherz schlägt anders

Manche Herzleiden werden bei Frauen mitunter falsch diagnostiziert. Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Mönchengladbach Herzkrankheiten bei Frauen werden häufig falsch eingeschätzt. Krankenhäuser in Mönchengladbach und der Region arbeiten daher in einem Netzwerk zusammen.

Von Angela Rietdorf

Lange waren Männer in der Medizin das Maß aller Dinge. Dass der weibliche Körper anders reagiert, wurde schlicht nicht berücksichtigt. Weder in Studien noch in der Therapie. Das hat sich geändert, denn gerade in der Kardiologie spielen geschlechterspezifische Aspekte eine herausragende Rolle. „Oft kündigt sich der Herzinfarkt beispielsweise mit anderen Alarmzeichen als bei Männern an, die eher unspezifisch sind, etwa mit Kurzatmigkeit, Übelkeit, Erbrechen oder auch mit Beschwerden im Oberbauch. Das führt dazu, dass ein Herzinfarkt bei Frauen häufig viel später erkannt wird – eben auch, weil bei Frauen seltener mit einem Herzinfarkt gerechnet wird“, warnt Prof. Georg V. Sabin, Chefarzt der Kardiologie der Städtischen Kliniken Mönchengladbach. Um die Unterschiede gezielt in den Blick zu nehmen und Bewusstsein für die Unterschiede zu schaffen, wurde jetzt das Netzwerk Frauenherz gegründet.

Der gemeinnützige Verein hat sich der Herzgesundheit von Frauen in Deutschland und der Förderung der geschlechterspezifischen Kardiologie verschrieben. Projektpartner beim Netzwerk Frauenherz sind neben den Städtischen Kliniken unter anderem das Evangelische Krankenhaus Bethesda und die Kliniken Maria Hilf Mönchengladbach, das Augusta-Krankenhaus Düsseldorf, das St.-Katharinen-Hospital Frechen, das Lukaskrankenhaus Neuss, das Rhein-Maas Klinikum – Krankenhaus der der Knappschaft und der Städteregion Aachen – und die Kardiologische Praxis Erkelenz.

Info Frauengesundheitstag in Mönchengladbach Termin Samstag, 25. Mai, von 10 bis 14 Uhr im Elisabeth-Krankenhaus, Hubertusstraße Anmeldung bis 23. Mai via E-Mail an barbara.sommer@sk-mg.de oder per Fax 02166 394-27898

Für 25. Mai lädt das Netzwerk zu einem ersten Frauentag ein, der im Elisabeth-Krankenhaus stattfindet und sich gezielt an Mediziner wendet. Aber auch interessierte Laien sind willkommen. In neun Fachvorträgen geht es um Themen wie Herzinfarkterkennung in der Gendermedizin, kardiale Komplikationen bei Frauen in der Krebstherapie oder Herzmuskelschwäche bei älteren Frauen.

Dass Frauen sowohl in sozialer als auch in biologischer Hinsicht anders reagieren als Männer, unterstreicht auch Lolita Bleckmann von der Rehaklinik Herzpark Mönchengladbach in Hardt. „Frauen kommen seltener in die Reha und vernachlässigen oft die Bewegung, weil sie andere Prioritäten setzen“, erklärt die Kardiologin. Dabei ist sportliche Betätigung bei Frauen besonders wichtig, denn die Blutdruckeinstellung ist deutlich komplizierter.

Aber bereits bei der Diagnose eines Herzinfarktes kommt es bei Frauen zu Verzögerungen. Auch weil sie nach Diskussionen mit ihrem Mann später zum Arzt gehen. „Und sogar die Ärzte sind zurückhaltender in der Diagnose bei Frauen“, stellt Prof. Jürgen vom Dahl, Chefkardiologe im Maria Hilf, fest. „Selbst Notärzte ordnen die Symptome nicht richtig ein.“