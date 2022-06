Veranstaltung in Mönchengladbach : Inkontinenz soll kein Tabu-Thema bleiben

Mönchengladbach Ärzte der Kliniken Maria Hilf und des Krankenhauses Neuwerk gehen zwecks Aufklärung auf die Straße. Wo und wann sie zu treffen sind.

In Deutschland haben schätzungsweise zehn Prozent aller Menschen einmal Probleme mit ungewolltem Harnverlust, von Medizinern Inkontinenz genannt. Viele Betroffene leiden im Stillen und sprechen nicht darüber – mit Nahestehenden nicht und schon gar nicht mit Fremden. Eine Folge dieses Schweigens: der Verzicht auf medizinische Hilfe und damit auf Lebensqualität durch die Einschränkungen im Alltag. Denn gegen Inkontinenz kann man etwas tun. Was, das wollen Ärzte am Dienstag, 21. Juni, erklären. Und weil sie mit diesem Thema ein möglichst großes Publikum erreichen und es aus der Scham-Ecke holen, gehen sie auf die Straße. Von 10 bis 14 Uhr sind sie auf dem Sonnenhausplatz in der Gladbacher City und stehen für Fragen und Gespräche bereit.