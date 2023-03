Beratung in Mönchengladbach Wenn der Kleinkredit zur Kostenfalle wird

„Vorsicht Kreditfallen“ lautet das Thema des diesjährigen Weltverbrauchertags, an dem die Beratungsstelle an der Bahnhofstraße in Rheydt vor unseriösen Anbietern und teuren Überraschungen warnt. So könne ein Kleinkredit über 150 Euro schnell zu einer Summe von 230 Euro anwachsen, wie die Verbraucherschützerinnen an einem Praxisbeispiel zeigen. Auch könne eine „kostenlose“ Kreditkarte gar nicht kostenlos sein, wenn schon alleine für die Bereitstellung eine hohe Gebühr verlangt wird.