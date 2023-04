Wohnen für Studierende So viel kosten WG-Zimmer in Mönchengladbach

Die BAföG-Wohnkostenpauschale liegt bei 360 Euro. Das heißt für Studierende in Mönchengladbach, dass das Geld im Schnitt knapp ausreicht. Anders als in 68 der 94 untersuchten Städten. Für ein WG-Zimmer in Düsseldorf müssen Studierende derzeit etwa 515 Euro monatlich ausgeben, in Köln kostet ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft circa 550 Euro und in Bonn 500 Euro. Bundesweit zählen München (720 Euro für ein WG-Zimmer), Berlin (640 Euro), Frankfurt am Main (580 Euro) und Hamburg (570 Euro) zu den teuersten Städten. Der bundesweite Durchschnitt liegt der Studie nach bei 458 Euro (für das Sommersemester 2023). Das sind 23 Euro mehr als noch vor einem halben Jahr zum Start des Wintersemesters.