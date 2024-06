Großprojekt in Mönchengladbach So soll das neue Rathaus in Rheydt aussehen

Vorhänge aus Metallketten vor den Fenstern, ein übergroßer Wandteppich, auf den schummriges Licht fällt und alte Holzelemente: Das Kettenzimmer im Obergeschoss des Rheydter Rathauses wirkt aus der Zeit gefallen – so wie viele Verwaltungsgebäude in der Stadt. Doch das soll sich ändern – zumindest in Rheydt. Im Zimmer neben dem Ratssaal sind an diesem Nachmittag Vertreter der Stadtverwaltung und des Planungsbüros SOP aus Düsseldorf zusammengekommen, um über den aktuellen Stand des Rathaus-Neubaus zu sprechen.