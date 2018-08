Mönchengladbach: Koordiniertes Wandern

Mönchengladbach Sport : Fitness für Körper und Geist

Bei „Brain Walking“ wechselt die Laufbewegung mit koordinativen Übungen fürs Gehirn. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Mit Laufschritt und Koordination vor der Kulisse von Schloss Wickrath.

So manch ein Spaziergänger im Wickrather Schlosspark hat wohl große Augen gemacht, als eine Gruppe von rund 20 Frauen, einem Mann und einem Hund in den Abendstunden über die Wiese marschierte. „Die Leute denken, wir haben sie nicht mehr alle“, sagte eine Teilnehmerin lachend und beschleunigte ihr Tempo, um nicht zurückzubleiben.

„Brain Walking“ heißt die Sportart, die der Sportverein TuS 1860 Wickrath im Rahmen von „Sport im Park“ anbietet. Koordinative und kognitive Übungen wechseln sich mit der Laufbewegung ab. Die Teilnehmer ziehen in schnellem Laufschritt eine Runde durch den Park, bleiben stehen, bilden einen Kreis. Trainerin Barbara Schmitz gibt die Anweisung: Hoch das Bein, hoch der Arm, über Kreuz – was simpel klingt, scheint in dem Tempo, das sie vorgibt, nicht so leicht zu sein. Bei den Bewegungen sollen die Teilnehmer ihre Zeigefinger abwechseln nach vorne strecken, die Beine am Brückengeländer dehnen. Langsam wird klar, warum der Kurs „Brain Walking“ heißt. „Bei den Koordinationsübungen geht es um die Aktivierung der rechten und linken Gehirnhälfte“, sagt Schmitz.

Weiter geht’s im Slalom-Gang um die Bäume herum, das Tempo wird gesteigert, bis zur nächsten Station, wo die Teilnehmer kleine Wasserflaschen über den Kopf balancieren. Nicht wenige geraten dabei ins Schwitzen. Rosemarie Otten ist Mitglied des TuS. „Normalerweise turnen wir ja nur in der Halle“, sagt sie: „Bei den Temperaturen ist es mal ganz angenehm, im Freien zu sein.“ Doch nicht nur Vereinsmitglieder sind zu „Sport im Park“ gekommen: Bei dem Projekt des Stadtsportbundes können alle Bürger der Stadt gratis mitmachen, bei insgesamt 132 Sportangeboten an öffentlichen Orten wie Stadion, Stadtwald oder Park. Anmelden kann man sich über die App „GroupJoyner“, die es kostenfrei im Google Play Store gibt. Die einzelnen Sport-Angebote findet man über den jeweiligen Code aus der Programmübersicht unter http://neu2.mg-sport-im-park.de.



Michael Wadenpohl ist der einzige Mann in der Runde. Seine Frau hat ihn überredet, bei „Brain Walking“ teilzunehmen. „Wir haben uns vorher im Internet darüber informiert, was ‚Brain Walking’ bedeutet“, sagt er. Nach einer Koordinationsübung ist er leicht aus der Puste. Gar nicht erschöpft hingegen America Köster. Die 85-jährige Spanierin ist das älteste Mitglied des Sportvereins, und lebt seit 22 Jahren in Wickrath. „An vier Tagen in der Woche mache ich Sport“, sagt sie: „Und Nordic Walking mache ich seit sieben Jahren.“ Das Training im Freien genießt sie sehr, schließlich bietet die Kulisse von Schloss Wickrath einen besonders schönen Anblick.